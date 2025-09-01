Diabetes: el placer de una vida activa

El cambio empieza con un solo paso. El poder está en tus manos. Hoy es un buen día para moverte. La mejor medicina preventiva para la diabetes no siempre viene en una pastilla: se llama movimiento.

Diabetes: cada paso, cada estiramiento, cada minuto que dedicas a moverte cuenta. No importa si es poco, lo importante es empezar.

Cuando nos activamos, nuestras células se vuelven más sensibles a la insulina, por lo que ésta actúa de forma más eficaz para reducir la glucosa en sangre, también conocida como azúcar en sangre.

El poder del movimiento

Vivir de forma activa es una de las estrategias más efectivas para controlar la diabetes y mejorar tu calidad de vida.



Cuando te mueves, tus células se vuelven más sensibles a la insulina, lo que ayuda a reducir el azúcar en la sangre de manera natural.

No tiene que ser complicado. Si la idea de un plan de ejercicios te parece pesada, empieza con algo sencillo:

Caminar alrededor de tu barrio

Subir escaleras en lugar de usar el ascensor

Hacer estiramientos mientras ves televisión

Lo importante es sumar movimiento a tu día. Junto con una buena alimentación y, si es necesario, la medicación, la actividad física es clave para controlar la diabetes o la prediabetes.

Ideas para empezar hoy

Caminar : 20 a 30 minutos diarios, a un ritmo cómodo.

: 20 a 30 minutos diarios, a un ritmo cómodo. Senderismo : disfruta de la naturaleza mientras ejercitas tu cuerpo.

: disfruta de la naturaleza mientras ejercitas tu cuerpo. Bicicleta : en terreno plano o estática, de 5 a 10 km/h.

: en terreno plano o estática, de 5 a 10 km/h. Natación recreativa : suave y sin impacto para las articulaciones.

: suave y sin impacto para las articulaciones. Tenis o juegos en pareja: el ejercicio se disfruta más en compañía.

Pequeños cambios, grandes resultados

Pequeños cambios marcan una gran diferencia. No necesitas un gimnasio para empezar. Caminar con un amigo, pasear mientras escuchas música o un audiolibro, o proponerte un objetivo diario son pasos sencillos que te devuelven el control de tu salud. Incluso perder entre 3 y 5 kilos puede marcar una gran diferencia en tu bienestar.

Recuerda: el cambio empieza con un solo paso. El poder está en tus manos.

Hoy es un buen día para moverte, así que póngase en marcha.

