Economía deportiva: ¿Por qué es un mal negocio aplastar a la competencia?

La economía deportiva explica la extraña lógica que obliga a las grandes ligas a proteger a sus competidores para mantener vivo el espectáculo y el interés del público.

En cualquier industria, el objetivo es dominar el mercado. Sin embargo, en el deporte, un dominio prolongado de un solo equipo o atleta puede ser contraproducente, reduciendo el interés de los consumidores (aficionados) y por efecto, los ingresos.

Para evitarlo, la economía del deporte analiza cómo mantener el balance competitivo. Ligas como la NBA o la UEFA implementan medidas sobre límites de gasto o repartos equitativos de ingresos televisivos precisamente para asegurar la tensión competitiva.

Este campo de estudio, la economía del deporte abarca también el análisis del mercado de jugadores, el comportamiento de los clubes y el impacto económico de los eventos deportivos en su entorno, como la generación de empleo o la atracción de turismo.

El poder de los datos

La historia de Moneyball ejemplifica cómo un gerente de béisbol, Billy Beane, transformó a los Athletics de Oakland en aspirantes a playoff gracias al análisis de datos, y llevó aquella empresa improbable hasta Hollywood con Brad Pitt en el papel principal. En el deporte, lo extraordinario sucede a diario, por más inverosímil que parezca.

El éxito de Moneyball dio origen a un microgénero de no ficción en que economistas y científicos aplican métodos analíticos a vastas bases de datos deportivas para desentrañar la lógica real de la competición. Obras como Soccernomics (Kuper & Szymanski) y The Sports Gene (Epstein) se erigen como referencias fundamentales.

Un economista se lanza al juego

En la obra “Un economista se lanza al juego”: Cómo tirar a la basura 580 millones de dólares y otras ideas sorprendentes de la economía del deporte”, el profesor Paul Oyer (Stanford GSB), aplica los principios de la economía laboral a fenómenos centrales del deporte: dopaje, reventa de entradas, discriminación, salarios, apuestas y el impacto de albergar grandes eventos como Olimpiadas o Mundiales de fútbol. Estos temas ocupan juntas directivas y comités, pero también atraen a teóricos por sus matices económicos.

El caso más sorprendente es el dominio surcoreano en el golf femenino: 22 de los 43 grandes (portafolio de competencias profesionales) de esa industria en nueve años recientes. ¿Por qué un país sin arraigo histórico en el golf produce tantas campeonas?

Oyer ofrece una explicación persuasiva: la convergencia de alta renta y ahorro familiar, fuerte presión académica en niños, marcada desigualdad de género y acceso a recursos para equipamiento. La escolarización intensiva convierte la práctica atlética en algo familiar, mientras la brecha salarial disuade a las mujeres de competir en carreras habituales y las impulsa hacia el deporte. La figura de Se Ri Pak, comparable a Martina Navratilova en la República Checa, consolidó un modelo inspirador.

La obra destaca por su estilo equilibrado y conclusiones firmes. Su análisis del dopaje, descrito como un dilema del prisionero, revela que la estrategia dominante para un ciclista es doparse sin importar la decisión ajena, pues siempre eleva sus probabilidades de triunfo. Dado el ablandamiento del coste psicológico de hacer trampa, Oyer sugiere que la única alternativa práctica es legalizar el “uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento deportivo” (los PED) y regularlos abiertamente.

En cuanto a los grandes eventos, mantiene una postura crítica: tres semanas de festejo seguidas de años de repercusiones económicas. London 2012, pese a considerarse eficiente, costó 14 000 millones de dólares, muy por encima de los 580 millones referidos al conflicto laboral de la NBA en 2011. Cualquier inversión debe compararse con su coste de oportunidad: ¿construir un estadio o mejorar servicios públicos?

Finalmente, apoya la legalización de las apuestas deportivas al considerar que solo un reducido grupo jugaría de todos modos de forma problemática. Sin embargo, advierte que apostar para enriquecerse es ilusorio: la ventaja de la casa y de los apostadores profesionales hace que las pérdidas sean casi inevitables.

La conclusión de Oyer es tajante: a medida que el deporte se profesionaliza, sus decisiones se rigen por principios económicos. Financiar estadios, demonizar las ayudas al rendimiento o prohibir el juego no tiene sentido si se evalúa desde una perspectiva de coste y beneficio.

Variables de los mercados del deporte

DEPORTE PRINCIPIO ECONÓMICO APLICACIÓN CONCRETA Fútbol (soccer) Mercado de transferencias y fair play Valoración de jugadores por oferta y demanda; regulación de clubes vía UEFA FFP Baloncesto (NBA) Límite salarial y reparto de ingresos Salary cap y luxury tax para controlar salarios; reparto equitativo de derechos TV Fútbol americano

(NFL) Reparto de ingresos y draft Revenue sharing de derechos de televisión; draft para equilibrar talento entre equipos Tenis

(Abiertos) Diseño de premios e incentivos Distribución de prize money según rondas alcanzadas para maximizar el rendimiento Fórmula 1 Tope presupuestario y mercado oligopólico Budget cap para equipos; reparto de ingresos según posición en el campeonato

El impacto de la economía digital

La economía digital ha ampliado el alcance de los eventos deportivos más allá de los estadios. Plataformas de streaming y redes sociales permiten a audiencias globales seguir competiciones en tiempo real, interactuar mediante comentarios y encuestas, y compartir contenido generado por usuarios, convirtiendo al deporte en una competencia de experiencia inmersiva y omnicanal.

Las tecnologías de inteligencia artificial y big data han transformado la preparación atlética y el espectáculo. Equipos y entrenadores emplean análisis predictivos para optimizar tácticas y prevenir lesiones, mientras que los broadcasters enriquecen sus transmisiones con estadísticas en vivo y realidad aumentada, elevando el valor para patrocinadores y espectadores.

El deporte electrónico, o eSports, ejemplifica cómo un producto completamente digital puede generar una industria multimillonaria. El auge de torneos en línea ha creado una nueva cadena de valor que moviliza inversiones en marketing, producción de eventos y gestión de jugadores, con ingresos globales proyectados en más de mil millones de dólares y un impacto creciente en el turismo y el empleo especializado.

La distribución de contenido ha entrado en una nueva fase con las plataformas OTT (Over-The-Top). Actores como Amazon, Facebook, YouTube y Twitter, hoy X, compiten por los derechos de transmisión, lo que obliga a clubes y organizadores a adaptar su oferta a una audiencia conectada en múltiples dispositivos y a replantear sus estrategias de licenciamiento y precios.

La monetización del compromiso digital de los aficionados es un desafío estratégico. Se integran técnicas de gamificación, recompensas virtuales y suscripciones de contenido exclusivo, aplicando la regla de oro de la economía digital: regalar abundancia para vender escasez. Este enfoque fortalece la lealtad de la audiencia y diversifica las fuentes de ingreso de ligas y clubes.

La fijación de precios de entradas se apoya en modelos analíticos para maximizar la utilización de asientos y los ingresos por evento, ajustando tarifas según la demanda, el rival y el momento de la compra.

Las apuestas deportivas en línea se han integrado al ecosistema digital. Las plataformas móviles facilitan el acceso a pronósticos, apuestas en directo y análisis avanzados, incrementando el engagement de los espectadores y generando nuevas líneas de negocio, al tiempo que demandan marcos regulatorios más sólidos para proteger a los usuarios y asegurar la sostenibilidad del mercado.

La convergencia de estas tendencias redefine al deporte como un producto digital con cadenas de valor globales y fragmentadas en un mercado donde es un mal negocio aplastar a tus rivales. Este escenario exige a todos los actores adoptar modelos flexibles, invertir en tecnologías emergentes y colaborar estrechamente con proveedores de datos y plataformas de distribución para mantener la competitividad y maximizar el retorno de inversión.

Fuentes de apoyo temático:

Strategy – business

RHB Sport | Economía digital