Estrategia de patrocinio de la NFL: soluciones vs. señalización

Así, en vez de vender espacios de publicidad pasiva, la liga crea alianzas donde los patrocinadores proveen herramientas, datos y activaciones que resuelven retos específicos de la NFL y sus equipos.

¿Cómo gestiona este arquetipo comercial? Busquemos la respuesta en el siguiente contexto de cuatro desarrollos estratégicos.

1. Identificación de socios adecuados

Para seleccionar a los patrocinadores correctos, la NFL aplica un filtro estratégico que va más allá de la inversión económica:

Alineación con los objetivos del negocio: El socio debe aportar innovación en áreas clave, como el análisis de datos, la transformación digital, la experiencia del aficionado o el desarrollo de talento.



Exclusividad de categoría: Cada sector tiene un único patrocinador, lo que evita la canibalización y maximiza el valor de la marca.



Compromiso en activaciones: Se evalúa la capacidad del socio para diseñar campañas multicanal y medir su impacto (QIMV, ROI).



Enfoque en resultados: Solo se asocian con empresas que basan su propuesta en métricas de éxito compartidas, como la conexión emocional y el compromiso del aficionado (Engagement), el crecimiento de la audiencia, las ventas de mercancía o la adopción de nuevos productos.

2. Expansión internacional como motor de crecimiento

La NFL ha convertido el crecimiento de sus consumidores globales en uno de sus ejes principales de patrocinio. La Serie Internacional y el Programa de Mercados Globales son iniciativas que permiten:

Abrir mercados estratégicos: Los partidos en Europa y América Latina (Reino Unido, Alemania, México, España, Brasil) atraen nuevas audiencias y generan oportunidades de ingresos por venta de entradas y derechos de transmisión.

Integrar soluciones de analítica avanzada: Socios como Accenture (socio oficial de consultoría empresarial y tecnológica) aportan modelos de datos para optimizar la selección de talentos y la evaluación de mercados anfitriones, acelerando la globalización del juego.

Desarrollar alianzas locales: Se fomenta la creación de joint ventures con equipos y federaciones nacionales para impulsar la base de aficionados y la venta de mercancía.

3. Fútbol de bandera: semillero y compromiso sostenido

El NFL FLAG refuerza esta estrategia por varias razones:

Genera un punto de entrada masivo: Al ser un formato de bajo contacto, atrae a jóvenes y comunidades que luego se convierten en seguidores de la liga profesional.

Ofrece activaciones de responsabilidad social: Los patrocinadores pueden desplegar programas de salud, seguridad y deporte para todos, vinculando su marca a valores de inclusión y bienestar.

Crea datos de participación: La expansión de ligas locales de flag football produce información valiosa sobre hábitos de consumo y afinidad de los patrocinadores con audiencias juveniles.

4. Repensar los mercados

Este enfoque de patrocinio por soluciones no solo maximiza los ingresos directos por derechos de marca, sino que también construye un motor de crecimiento sostenible basado en datos, innovación y expansión de la base de aficionados global, logrando:

Diversificación de fuentes de ingresos: Nuevas audiencias internacionales y segmentos juveniles generan ingresos adicionales por patrocinios, derechos de transmisión y venta de mercancía.

Fortalecimiento de la propuesta de valor para los patrocinadores: Al alinear los objetivos de la NFL con las iniciativas de los socios (innovación, analítica, comunidad), se justifican inversiones mayores y contratos plurianuales.

Desarrollo de ecosistemas locales: El flag football y los partidos internacionales construyen infraestructuras deportivas y fortalecen las relaciones con gobiernos y federaciones, creando un círculo virtuoso de patrocinios regionales.