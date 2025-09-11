Liderar desde la derrota: ¿Cómo las rivalidades moldean la persistencia competitiva?

Un estudio de Organization Science revela que los líderes derrotados a menudo continúan compitiendo no por lógica estratégica, sino por dinámicas de rivalidad, reputación y legado. Esta persistencia desafía modelos racionales de retiro y redefine el liderazgo en contextos de alta presión como los negocios, la política y el deporte.

En las carreras de Fórmula 1, se espera que los pilotos más lentos se hagan a un lado cuando un coche más rápido los alcanza. Sin embargo, algunos no ceden tan fácilmente. Pueden esperar un punto de la pista que les cueste menos tiempo, retrasar lo suficiente como para mantener su ritmo, o incluso hacer que el piloto más rápido luche más para pasar, sacándolo de su ritmo. Un perdedor difícil todavía puede encontrar maneras de resistir, incluso cuando la carrera está decidida.

Una nueva investigación del profesor de la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania Administración, Henning Piezunka, explica por qué algunos competidores se niegan a aceptar la derrota, no solo en la F1, sino también en los negocios y la política. El estudio, publicado en la revista Organization Science, analiza casi una década de carreras de F1 y más de 7,000 adelantamientos. Descubre que dos factores clave—la rivalidad entre los corredores y las ventajas personales que un competidor podría obtener al negarse a retroceder—juegan un papel importante en si un piloto perdedor realmente se hace a un lado.

El estudio desafía la creencia de que los competidores de menor rango se harán a un lado para aquellos por encima de ellos. En realidad, la competencia no siempre se detiene cuando el marcador indica que debería. Y esto no se trata solo del drama de alta velocidad de la F1; se aplica a la política, los negocios y la vida cotidiana, donde las rivalidades y los movimientos estratégicos mantienen la batalla mucho después de que se haya declarado un ganador.

Por qué algunos competidores se resisten a perder

El problema central es, en pocas palabras, la rivalidad. La F1 se trata de batallas de larga duración entre pilotos que se han enfrentado durante años. Cuando los mismos oponentes se encuentran una y otra vez en momentos cruciales, esas peleas no desaparecen después de cada carrera. Se acumulan con el tiempo, convirtiéndose en rencores personales. ¿El resultado? La resistencia de un perdedor.

❝Cuanto más haya durado la competencia, realmente no querrás rendirte. Ahora realmente no quieres ceder, porque ceder significa que esa persona es la ganadora, y yo el perdedor❞, explica Piezunka en una entrevista con Wharton Business Daily.

Los datos respaldan esto. El estudio de Piezunka, que escribió con los académicos Rodolphe Durand y Philipp Reineke, muestra que los pilotos que han tenido intensas batallas entre sí en el pasado tienen muchas menos probabilidades de hacerse a un lado cuando son adelantados.

Por ejemplo: Una acalorada rivalidad entre Max Verstappen (Red Bull Racing) y George Russell (Mercedes-AMG) se intensificó en 2024 después de un enfrentamiento en Qatar, con Russell acusando a Verstappen de comportamiento amenazante. La tensión persistió en 2025, con Russell rechazando la reconciliación y Verstappen criticando las nuevas reglas de la F1, lo que añadió más fricción.

Este tipo de rivalidad tampoco se mantiene siempre en la pista. Si dos pilotos también compiten fuera de la pista, ya sea por patrocinios, atención de los medios o incluso rencores personales, esa tensión se traslada a la carrera, lo que los hace aún más propensos a resistirse a ceder.

❝De hecho, comparamos el tráfico de búsquedas de los pilotos en Internet”, dijo Piezunka. “Si dos pilotos no solo competían en la pista, sino que también competían por la atención de una audiencia en línea, era mucho menos probable que cedieran.❞

A veces, también están pensando en su propia estrategia de carrera, no solo en el oponente que intenta pasarlos. Un piloto podría retener un coche más rápido porque dejarlos pasar demasiado pronto podría dañar su posición contra otro competidor con el que realmente están compitiendo. Si están atrapados en una batalla reñida con otra persona, rendirse con demasiada facilidad podría costarles un valioso tiempo o puntos.

Del mismo modo, un piloto podría negarse a hacerse a un lado para ayudar a un compañero de equipo. Al ralentizar el coche más rápido, pueden hacer las cosas más difíciles para su rival y darle una ventaja a su compañero de equipo.



Piezunka explica: ❝Si la persona que está a punto de ser adelantada todavía tiene un compañero de equipo en la carrera y que lo está haciendo bien, entonces es mucho menos probable que ceda.❞

Lo mismo ocurre en la política, los negocios y otras competiciones de alto riesgo. Piensa en un político que pierde una elección pero se niega a conceder, presentando impugnaciones legales para mantener la lucha. O un ejecutivo de negocios que no es ascendido y luego trabaja entre bastidores para dificultar el trabajo del nuevo líder en lugar de apoyarlo. En ambos casos, hay un movimiento un movimiento calculado. Perder una ronda no significa que se estén rindiendo en la pelea más grande.

Cómo los gerentes pueden mantener las reglas del juego

Los hallazgos del estudio de Piezunka desafían la suposición de que cuando alguien pierde claramente, lo aceptará y actuará en consecuencia. En realidad, las rivalidades no se detienen cuando termina el concurso o la competencia; continúan dando forma al comportamiento de maneras que las reglas no pueden controlar por completo.

Para Piezunka: ❝ Una forma de pensar sobre los gerentes es que eres casi como el diseñador de una competencia. Estas personas están compitiendo, y tienes que asegurarte de que sigan actuando. No te beneficias de que dejen de colaborar. Tienes que mantener el espectáculo en marcha, incluso si hay victorias y pérdidas constantes❞.

En la F1, este tipo de desafío es obvio. Los pilotos se quejan por la radio cuando un coche más lento no se mueve. Los jefes de equipo planean formas de frenar a los rivales. Los funcionarios intervienen con sanciones cuando las cosas van demasiado lejos.

Pero fuera de las carreras, el impacto es más difícil de ver, y a menudo más dañino. Cuando los competidores se niegan a aceptar las reglas, cuando perder no lleva a hacerse a un lado, sino a arrastrar las cosas para beneficio personal, la competencia en sí se interrumpe. El juego comienza a romperse.

Para aquellos que valoran el juego limpio, este estudio plantea una pregunta difícil. Si la rivalidad y la estrategia son lo suficientemente fuertes como para anular las expectativas habituales de ceder, entonces simplemente hacer reglas no será suficiente para mantener las cosas en orden. Gestionar la competencia significa reconocer que un perdedor resentido no siempre aceptará el final de una contienda.

Piezunka aporta: ❝Lo que los gerentes realmente necesitan hacer es trabajar con el ganador para asegurarse de que gane con gracia, pero también con el perdedor para decirle: ‘Mira, el final de un concurso generalmente es el comienzo del siguiente’.❞