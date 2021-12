Practique el juego de la economía en los mercados del deporte

Son cuatro episodios académicos para entender el juego del deporte en los procesos productivos de la economía.

Episodio 1: Contexto en el que se relacionan Economía & Deporte.

Episodio 2: Economía & deporte y su analogía con los mercados.

Episodio 3: La macroeconomía del deporte.

Episodio 4: El “juego” del Fair Play Financiero en el deporte

La economía y el deporte se relacionan como lo hacen las diversas ciencias y artes.

Para ello es importante iniciar con la claridad conceptual derivada de la definición de lo que son estas ciencias.

En la definición de lo que son las ciencias del deporte se estudia básicamente el funcionamiento del cuerpo humano cuando las personas realizan ejercicio y los formalismo acerca de como el deporte y la actividad física promueven la salud.

De igual forma, la definición del Consejo de Europa de 1992 expresa que El deporte es cualquier forma de actividad física que, a través de la participación casual u organizada, pretenda expresar o mejorar la forma física y el bienestar mental, estableciendo relaciones sociales u obteniendo resultados en competición a todos los niveles.

En este marco se incluye lo que comúnmente se conoce como deporte, actividad física y recreación.

Deben tenerse en cuenta diferentes y variadas profesiones que se relacionan con el deporte así entendido, como son, entre otras, la nutrición, la fisioterapia y la gestión deportiva. También existen especialidades donde se destaca la medicina del deporte.

Esta breve reseña es importante para no centrarse únicamente en el deporte de alto rendimiento como algo que coquetea inevitablemente cuando se habla de deporte.

La economía es la ciencia social que estudia la actividad y conducta del hombre frente a los medios escasos de que dispone para satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar.

En mi concepto esta definición, no muy comprendida en su magnitud, tiene particularidades que merecen destacarse en general y cuando se van a relacionar con el deporte.

Lo primero es que estudia la actividad y conducta del hombre y ello es muy importante pues son dichas situaciones la que hacen que un hecho sea económico.

Quiero explicar con un ejemplo independiente al tema del deporte.

Es posible que un estado con el fin de industrializar el país con características importantes de producir productos primarios en el campo, decida crear una estrategia para que los campesinos tengan acceso a crédito de tal forma que puedan adquirir maquinaria para lograr dicho objetivo.

Pero que pasaría si por razones diversas como por ejemplo un alto endeudamiento previo de los campesinos o, por lo contrario, no querer endeudarse, los trabajadores del campo no hicieran uso de los créditos. Pues sencillamente lo que pasaría es que existe una política económica para industrializar la producción, pero no se convierte en un hecho económico ya que la conducta del campesinado no lo lleva a ello.

El otro elemento clave para que exista el hecho económico es el concepto de escasez. Para ilustrarlo, el ejemplo mas simple es el del oxigeno, pues normalmente no pagamos nada por él, hasta cuando se convierte en escaso y entonces debemos comprar la bala de oxigeno para seguir viviendo.

Esta explicación previa, en mi consideración, es importante porque permite que quienes analicen las relaciones entre las ciencias o disciplinas, cuando entre ellas se incluye la economía, deben tener clara que la actividad y conducta de quienes hacen parte de la economía así como el concepto de escasez, son actores indispensables en los hechos que impactan la economía y, por ende, las otras ciencias en esa relación con la economía.

El otro aspecto fundamental lo constituye lo mencionado en relación con satisfacer necesidades y lograr un bienestar, como fin primordial de la economía.

Lo anterior es importante tenerlo en cuenta pues la forma como se relacionan las personas con el deporte es de muy diferente y de diversa índole. Algunos por salud, otros por el deseo de ser deportistas de alto rendimiento, otros por diversión; y de acuerdo con lo explicado todo ello cabe dentro de esa relación entre el deporte y la economía.

De igual forma, las políticas económicas pueden ser diversas y todas hacen parte de dicha relación. Así un país que quiere destacarse en obtener logros a nivel olímpico puede dirigir sus esfuerzos (políticas, actividades, patrocinios…+) a que sus deportistas obtengan el mayor número de medallas de oro, plata y bronce, en los juegos olímpicos.

Pero otro país puede, muy válidamente en mi concepto, dirigir sus esfuerzos a que un mayor numero de personas tenga acceso al deporte, a la actividad física y la recreación como un elemento clave del bienestar de la población.

Cuando digo, muy válidamente en mi concepto, es porque considero que la economía debe llevar a las personas a ese bienestar común para, a partir de allí, si buscar logros deportivos y no viceversa.

Pero como explique cuando abordé el tema del hecho económico derivado de la conducta y actividad de las personas, ello dependerá por tanto de dicha decisión y acción.

Realizo la anterior afirmación pues en el contenido de la Práctica de Gestión de Economía & Deporte intento llevar a que el objetivo final sea ese impacto de bienestar en la comunidad derivado de la relación entre estas disciplinas. Por lo tanto, dejare algunas reflexiones para quienes manejan el deporte a nivel público y privado y a quienes son amantes del mismo y pueden o podrán intervenir en el, ya sea en el corto, mediano o largo plazo.

Finalmente, el deporte y la economía se relacionan a través de la multidisciplinariedad, es decir, desde lo que contempla cada disciplina y la interdisciplinaridad cuando en el campo de estudio específico se cruzan los límites tradicionales entre las dos disciplinas y se interrelacionan entre sí.

Desde el punto de vista multidisciplinario la economía busca analizar lo que se produce en los mercados, la forma y quienes lo producen, quienes se benefician de la producción y venta, cómo es la relación de demanda – oferta, la política de precios, etc.

Al interrelacionarse con el deporte se entra en el campo por ejemplo del comportamiento de la empresas deportivas en sus diferentes especificidades y en el impacto de su accionar.

Aquí existe un amplio espectro tanto de empresas como de mercados. Ejemplo de ello son las empresas que buscan mejorar la nutrición, las marcas de implementos deportivos, las entidades que unen el deporte y el turismo, aquellas que resuelven los conflictos jurídicos, para mencionar y hacer caer en cuenta la gran riqueza y diversidad de las entidades que trabajan el concepto amplio del deporte.

Como es obvio entre las diferentes empresas y mercados existe lo que se conoce como la competencia. Pero en el deporte existe ciertas empresas como los clubes de fútbol o de baloncesto o los equipos de ciclismo…+, que tienen una particularidad especial y creo que es un factor diferenciador con mercados diferentes al del deporte.

Consiste en que esas organizaciones requieren de la competencia de las otras para lograr más beneficios. Por ello no es solo suficiente por ejemplo que existan equipos de fútbol en las diferentes regiones y/o ciudades sino en la misma ciudad, pues el clásico trae mas beneficios para los dos, por ejemplo en el valor recibido por la venta de boletas, y en adición para la vida económica de la sede.

Quiero reiterar la comprensión de esta bella relación pues también es muy poco percibida.

Dos equipos de una misma ciudad o con una calidad de juego que haga interesante la competición deportiva, trae beneficio para ambos competidores.

Por ello, quiero dejar la reflexión de si la competencia debe llevar, por ejemplo a la violencia entre los consumidores de dos contendores, cuando debería llevar es a la obtención de mayores beneficios de esas marcas queridas por sus hinchas y, por tanto, seguramente a una mayor calidad en el desarrollo del deporte y la competitividad. El tenis elvado a competencia internacional y aún, en la consideración de lo que pueden ser empresas unipersonales, es un gran ejemplo de ello.

En atención a la estructura del mercado también en el deporte existen características que lo identifican.

La organización de los deportes por federaciones y ligas es uno de ellos, mientras que en el caso del fútbol la forma del funcionamiento de la FIFA podría en principio pensarse en una especie de oligopolio (donde unos pocos oferentes determinan los precios y condiciones) a pesar de estar conformado por las Federaciones de los países miembros.

No obstante su funcionamiento podría derivar en un monopolio pues casos como el fútbol femenino en Colombia así lo harían pensar. Los clubes que hacen parte de la Liga profesional (DIMAYOR) “subcontratan” los verdaderos clubes que han desarrollado un trabajo de años con sus equipos femeninos. El hecho de que esas marcas o los de las universidades no puedan participar en la Liga es un monopolio manejado por la División Mayor y auspiciado por la Federación Colombiana de Fútbol, miembro de la FIFA.

Si ese monopolio no existiera o funcionara de una manera más abierta a la competitividad, podrían existir muchas más posibilidades para las mujeres de permanecer y competir en una Liga Femenina Abierta.

En el fútbol masculino el hecho de que un equipo tenga que comprar una ficha al estilo de un derecho, en lugar de hacer parte de la B por haber triunfado en una categoría C, hacen que el funcionamiento sea similar a un monopolio.

El análisis de este tipo de estructuras podría derivar en cambios positivos que permitan una mayor deportividad y posibilidades para equipos y jugadores de fútbol.

En el tema de mercados adicional a los precios existe otro tema fundamental: la calidad.

La calidad es un reto clave en el deporte porque tiene diferentes connotaciones.

Una de ellas es la comentada hasta aquí, donde la competencia logra que dos competidores puedan tener mas ingresos.

Pero otra es cuando se genera una especie de hegemonía. En este caso el efecto puede ser contrario cuando los demandantes entran en una especie de aburrimiento (siempre gana el mismo y además siente que lo apoyan más que a otros) o lo que es peor en desilusión (las diferencias son tan grandes que “nunca” se le podrá ganar).

La calidad también tiene que ver con la formación personal y profesional de directivos, entrenadores y deportistas, con la calidad de vida de dichos actores, con las oportunidades de preparación y competencia.

Por esa razón, el tema de calidad tiene que ser estudiado, analizado y por qué no, regulado desde la economía.

El análisis macroeconómico del deporte requiere un conocimiento y condiciones en diferentes frentes:

El primero por mencionar, cuya información y análisis es casi inexistente, es el conocimiento amplio del deporte incluyendo la actividad física y la recreación no solo del deporte organizado sino del aficionado y por decirlo de alguna manera el “natural”.

En relación con este aspecto en un país como Colombia es mucho el camino por andar.

La calidad de vida de nuestros deportistas y la calidad de vida de la población en general marcan un aspecto importante a tener en cuenta para el desarrollo del deporte en el espectro amplio que propongo.

Muchas veces las personas enamoradas del deporte mencionan el poco apoyo y es absolutamente cierto. Pero es más cierto todavía que las ventajas que ofrece el deporte en general sin una mirada de política publica económica que tenga en cuenta el amplio espectro, es aún mayor.

Es un verdadero reto, pero vale la pena. Vale la pena buscar que la actividad física sea “tan importante” en colegios y universidades y para todos; vale la pena que el entrenamiento sea también para quienes tienen menores dones para la competencia deportiva, vale la pena una mayor formación para directivos y entrenadores, vale la pena una mayor infraestructura y de calidad para realizar deporte en todos los rincones de nuestro país.

Para lo anterior, se requiere por lo menos: dimensionamiento, análisis de estructura y dimensiones y un proceso de planeación a largo plazo para promover el deporte. El solo hecho del análisis de los recursos humanos de quienes hacen parte del deporte, su formación y sus posibilidades es absolutamente clave.

En todo lo anterior subyace de manera transversal la calidad que hablábamos cuando tratamos el tema de mercados. Tanto a nivel general como de deportistas de alto rendimiento, es un tema fundamental y que debe ser pensado desde un plan estratégico a mediano y largo plazo.

El segundo es la elaboración, diseño y análisis de datos.

Antes de la pandemia de la Covid-19, se presentaban diversos indicadores que permiten afirmar la importancia de la industria del deporte.

Uno de ellos es el indicador de El selectivo Internacional Palco 23 que es líder en información económica del deporte y que a través del indicador SIP23 sigue la evolución en bolsa de las 23 principales empresas de la industria del deporte en mundo y que después de un año 2018 de bastante inestabilidad de las bolsas mundiales logró obtener un incremento del 16% y en 2019 dichas empresas se revalorizaron en 32,9%.

De Igual forma según análisis realizados en la Universidad de Barcelona en el contexto de un informe sobre retos y evolución de la industria del deporte durante 2019, destaca la importancia de nuevos productos y sus posibilidades. Uno de ellos es eSports que generaron cerca de US$696 millones (2017), cifra que se incrementó en un 41% frente a lo obtenido en el año 2016 y, proyectaron que después del 2020 superaron los US$ 1.488 millones

En Colombia las cifras o datos para revisar el tema desde la macroeconomía son casi inexistentes lo cual permite sugerir al Ministerio del Deporte como una de sus prioridades.

En el país se destacan varios hechos de importancia como son los éxitos deportivos obtenidos en los últimos juegos olímpicos así como los derivados de los limitados proyectos apoyados por el sector privado como el tenis (Colsanitas), el patinaje (Manzana Postobon), el futbol (Colombiana entre otras empresas).

Lo anterior aunque es positivo es insuficiente y no responde a una política macroeconómica del deporte del alto rendimiento. Por ello vuelvo a afirmar el inmenso reto que significa unir la macroeconomía y el deporte.

Además el impacto o dimensionamiento del deporte, la actividad física y la recreación en la población en general es incierto, luego esa dimensión del deporte es inobservable.

Un tercer tema desde el punto de vista macroeconómico es el relacionado con la regulación.

Insisto en que desde el espectro amplio del deporte la regulación podría, y en mi concepto debería, iniciar en la política de educación de un país propiciando de verdad el deporte, la actividad física y la recreación.

Solo un ejemplo de ello: hoy las Universidades (que en pregrado tienen jóvenes entre 15 y 22 años) para sus procesos de registro académico y acreditación deben demostrar las condiciones que tienen para sus estudiantes para el deporte. Si fuéramos más exigentes y coherentes con una política eso no seria suficiente. Se necesitaría por ejemplo la demostración de la existencia de cátedras relacionadas con el deporte y por lo menos un programa de actividad física para todos de cuatro días a la semana, por dimensionarlo de alguna forma.

En el campo del alto rendimiento los deportistas más destacados (Messi, LeBron James) alcanzan ingresos por cifras altísimas y ello es derivado de ese a diferenciación que logran en el mercado y de la escasez de esos talentos. Pero los mercados pueden regularse como por ejemplo lo realiza la NBA en el baloncesto y la UEFA en el fútbol, tema que se tratará a continuación.

En el contexto de la regulación económica en el deporte y, en este caso en el fútbol, sobresale el concepto de fair play financiero.

La UEFA ha marcado un hito al respecto. Es así ya que posterior a los primeros cinco años después de su introducción en 2009, se logró que las pérdidas de clubes y las deudas vencidas de los clubes europeos de primera división se redujeran en cifras importantes.

Lo anterior se ha logrado gracias a que el Comité Ejecutivo de la UEFA incentivo un juego limpio desde lo financiero y así controló excesos que podrían realizar los equipos para enfrentar la competencia.

Es un ejemplo perfecto de regulación económica desde lo financiero y se implemento en el año 2.010 y como es lógico se ha venido actualizando en los años 2.012, 2.015 y 2.018.

No obstante lo antes comentado, tanto los principios como los objetivos fundamentales han permanecido, así:

Mejorar la capacidad económica y financiera de los clubes, aumentando su transparencia y credibilidad. Dar la importancia necesaria a la protección de los acreedores y asegurar que los clubes liquiden sus obligaciones con los empleados, las autoridades sociales / fiscales y otros clubes de manera puntual. Introducir más disciplina y racionalidad en las finanzas del fútbol de clubes. Alentar a los clubes a operar sobre la base de sus propios ingresos.

Fomentar el gasto responsable en beneficio del fútbol a largo plazo. Proteger la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo del fútbol de clubes europeo.

Los resultados han sido importantes según la misma fuente, la UEFA:

Los resultados financieros de los clubes europeos han mejorado en todos y cada uno de los cinco años desde la introducción del Juego Limpio Financiero, con un fortalecimiento significativo de los balances de los clubes (duplicación del patrimonio neto) y una caída de la deuda neta sobre los ingresos del 65% al ​​35%. Los hechos hablan por sí mismos y responden a muchos de los críticos que consideraron el proyecto demasiado ambicioso y desafiante de implementar.

Los resultados también explican por qué el proyecto sigue recibiendo un apoyo casi universal entre los actores del fútbol.

Se considera que el Juego Limpio Financiero ha contribuido específicamente al cambio en las finanzas del fútbol de clubes al:



Restringir directamente algunos de los clubes con pérdidas más excesivas, mediante la celebración de 28 acuerdos de conciliación diseñados para que estos clubes vuelvan a operar al punto de equilibrio muchos casos con restricciones específicas de transferencias y salarios.

Prevenir la acumulación de deuda al exigir a los propietarios o accionistas de más de 50 clubes con pérdidas menores que recauden o inyecten nuevo capital para cubrir estas pérdidas.

Desincentivar a los clubes de retrasar los pagos mediante la aplicación de duras sanciones, incluida la exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA.

Crear un entorno que fomente la inversión de propietarios nuevos y continuos, atraídos por un mercado debidamente regulado.

Inspirar la introducción de reglas nacionales paralelas, basadas en los principios del Juego Limpio Financiero y adaptadas al entorno específico.

Aumentar la atención del público y los medios de comunicación a las finanzas de los clubes, incrementando así la responsabilidad de los directores y propietarios de los clubes para administrar los clubes de manera sostenible.

Con la idea inicial de un espectro amplio de lo que es el deporte y al que se le puede incluir a la regulación, por mencionar algunos temas éticos relacionados con mejorar la calidad del deporte como producto en los procesos productivos de la economía, permítanme dejar algunas reflexiones a consideración del fútbol colombiano:

No permitir contactos ni contrataciones a un jugador de otro equipo antes de terminar una temporada y mucho menos en las finales.

Perdón por la reflexión: es muy triste ver como a los equipos no tradicionales, llamados comúnmente chicos, después de hacer un esfuerzo para nacer se les considera inferior de diferentes formas: entran a la categoría A con el menor puntaje del que ocupó el último lugar en el torneo anterior; se descalifican porque no tienen consumidores (léase: seguidores); el esquema de patrocinio es inferior al de un equipo tradicional.

Podría existir un esquema para que a través de un órgano central se le apoye con uno o dos jugadores de rendimiento elevado, lo que generaría mayor calidad del portafolio y la posibilidad de una mayor convocatoria de consumidores y de paso, tener más visibilidad ante los inversores de patrocinio. Una lógica totalmente diferente a lo actual. Este es el ejemplo de una regulación para el deporte de alto rendimiento.

Para el desarrollo del deporte en comunión con la actividad física y la recreación podría dirigirse equitativamente un porcentaje de las finanzas del deporte profesional, aplicado diferencialmente a partir de las zonas de menor desarrollo.



Y como lo mencioné es, es con una política de educación que se podrá propiciar una mayor importancia en la práctica deportiva, incluso independiente de la calidad de los actores.

