Cómo el “lenguaje del béisbol” ayuda a la toma de decisiones más precisas en el mundo corporativo

El lenguaje del béisbol se ha tomado como argumento para vestir muchas estrategias del mundo ejecutivo de los negocios convencionales.

Por ejemplo, las oportunidades de lanzar a su competidor una bola curva están por doquier del mundo empresarial ¿Cómo identificarlas? La mejor forma es ver más allá de los promedios. Manejamos nuestras vidas y nuestros negocios usando promedios. Si no lo hiciéramos, estaríamos tan abrumados con información que no podríamos gestionar en absoluto. Pero este enfoque oculta un mundo inmensamente rico. Tan pronto como escogemos un promedio sobre el cual tomar una decisión, nos desligamos de información más detallada que podría conducir a percepciones que afecte nuestras decisiones y resultados.